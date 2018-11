26 jeunes lauréats du programme "SafirLab", dont des Marocains, reçus au Quai d'Orsay

Initié par l'Institut Français (opérateur de l'action culturelle extérieure de la France) et l'Agence française de coopération des médias (CFI), le programme SafirLab est un incubateur de projets touchant à un éventail de domaines en rapport notamment avec la société civile.



Il s’adresse à de jeunes porteurs de projets d’innovation sociale en Afrique du nord et au Moyen-Orient.



Pour cette année, le programme propose de soutenir des initiatives pour le renforcement de la société civile et le développement en matière d'accès à l'éducation, à la santé, à la culture, de création de médias citoyens, de protection de l'environnement et de défense des droits de l'Homme.



Les 26 participants, originaires du Maroc, de l’Algérie, de Tunisie, de Jordanie, du Yémen, de Palestine, du Liban, de Libye et d’Egypte bénéficient d’une semaine intensive de formation à Paris du 4 au 12 novembre puis d’un tutorat de huit mois dans leur pays.



Au terme de ce suivi individualisé, les porteurs de projets se réuniront en juin 2019 pour une dernière session d’échanges dans un des pays partenaires du programme, précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.



Ces jeunes se mobilisent pour exercer concrètement leur citoyenneté, mettent leurs actions au service des droits de l’Homme, et participent par leurs initiatives entrepreneuriales et associatives au dynamisme de sociétés en mutation, souligne-t-on de même source.



Les participants à l’édition 2018 de "SafirLab" ont été sélectionnés parmi 1200 candidats, selon des critères précis en rapport avec le potentiel de croissance des projets au niveau local, le niveau d'employabilité, de durabilité et d'innovation.



Les quatre jeunes marocains (trois hommes et une femme) lauréats participent avec des projets qui portent sur le lancement d’une web radio sur la culture et l'art au Maroc, la création de deux associations, l'une, sur l'intégration des enfants autistes et, l'autre, sur la lutte contre la violence faite aux femmes ainsi que sur un projet de coopérative durable pour recycler les huiles alimentaires usagées.



Depuis 2012, date de création du SafirLab, quelque 188 projets aux parcours exceptionnels ont été incubés par ce programme qui leur a apporté soutien stratégique et opérationnel. Le Maroc a été parmi les six premiers pays qui y ont contribué.