24 Heures du Mans Motos : départ sous le soleil d'une édition très ouverte

Après une traditionnelle cérémonie de départ, marquée par le passage de la patrouille de France et le retentissement de la Marseillaise, c'est la moto N.6 de l'équipe ERC-BMW, un constructeur jamais vainqueur de l'épreuve, qui s'est élancée en tête, devant des tribunes presque combles, après avoir dominé les qualifications jeudi et vendredi.



Mais elle a été surprise d'entrée par la Suzuki N.2, pilotée par l'expérimenté Vincent Philippe. Le Français a pris la tête au premier virage, avant que la course soit neutralisée avant même la fin du premier tour en raison d'une double chute.



Le championnat du monde d'endurance motocycliste (EWC), dont les 24 Heures Motos sont la deuxième épreuve (sur 5), est pour le moment dominé par la moto N.1 de Honda Endurance Racing, victorieuse au Mans en 2018, championne du monde en titre, et qui a remporté la première épreuve de la saison, le Bol d'Or au Castellet en septembre







Grille de départ officielle des 24 Heures Motos, courues de samedi (15h00 françaises/13h00 GMT) à dimanche, sur le circuit Bugatti du Mans (4,185 km):







1. Kenny Foray* (FRA) - Julien Da Costa (FRA) - Mathieu Gines (FRA) - ERC-BMW Endurance (N.6/EWC)



2. Broc Parkes (AUS) - Marvin Fritz (GER) - Niccolo Canepa* (ITA) - YART Yamaha (N.7/EWC)



3. Florian Alt* (GER) - Florian Marino (FRA) - Xavier Siméon (BEL) - VDR IGOL Pierret Expériences (Yamaha N.333/EWC)



4. Jérémy Guarnoni* (FRA) - David Checa (ESP) - Erwan Nigon (FRA) - Team SRC Kawasaki (N.11/EWC)



5. Vincent Philippe* (FRA) - Etienne Masson (FRA) - Gregg Black (FRA) - Suzuki Endurance Racing Team (N.2/EWC)



6. Sébastien Gimbert (FRA) - Yonny Hernandez (COL) - Randy de Puniet* (FRA) - Honda Endurance Racing (N.111/EWC)



7. Josh Hook (AUS) - Freddy Foray (FRA) - Mike Di Meglio* (FRA) - F.C.C. TSR Honda France (N.1/EWC)



8. Sheridan Morais (RSA) - Danny Webb (GBR) - Michael Laverty* (GBR) - Wepol Racing (Yamaha N.13/EWC)



9. Roman Stamm (SUI) - Sébastien Suchet* (SUI) - Nigel Walraven (NED) - Bolliger Team Switzerland (N.8/EWC)



10. Julian Puffe* (GER) - Pepijn Bijsterbosch (NED) - Lucy Glöckner (GER) - Gert56 by GS Yuasa (BMW N.56/Superstock)



...



NDLR: 59 équipages en qualifications, 59 au départ.







* pilote qui prendra le départ