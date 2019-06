22è Festival de Gnaoua et Musiques du Monde : Les Droits de l'Homme en débats à Essaouira pour la 8è année consécutive

Le Forum d'Essaouira des droits de l'Homme, un rendez-vous de débats, de réflexion et d'échanges, soufflera cette année sa 8è bougie, et ce dans le cadre de la 22è édition du Festival de Gnaoua et Musiques du Monde que la cité des Alizés accueillera du 20 au 23 juin.



Placé cette année sous le thème ''La force de la culture pour contrer la culture de la violence'', ce forum est organisé en partenariat avec le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), TV5 Monde et l'Université Mohammed V de Rabat, expliquent les organisateurs dans un communiqué.



Fidèle à sa tradition, le Forum accompagne les grands débats qui traversent les sociétés, note la même source, faisant observer que lors de ce rendez-vous intellectuel, sera donc posée la question du rôle de la culture et de l'acteur culturel pour apaiser les tensions, favoriser le dialogue, et pour comprendre plutôt que juger ou pire stigmatiser.



''Dans un monde plus violent et plus divisé que jamais, ce genre de questionnement est salutaire'', estime-t-on.



Et de poursuivre que ''la thématique universelle se propose de traiter la violence sous toutes ses formes et dans plusieurs contextes économiques, sociaux et culturels : extrémisme religieux, violences urbaines, agressions ethniques, xénophobie, homophobie,... Violence des actes mais également dans des paroles, y compris entre les Etats et entre quelques dirigeants dans le monde''.



Pour débattre de ces questions actuelles, le Forum invite, comme à l'accoutumée, des intellectuels, des artistes, des écrivains, des anthropologues, des journalistes et des acteurs associatifs, le temps de partager leurs expériences dans différentes régions du monde et nourrir la réflexion autour du rôle de la culture et de l'acteur culturel pour un monde moins violent et plus apaisé.



Ainsi, le Forum d'Essaouira des droits de l'Homme offre à ses participants parmi les festivaliers et le public un cadre ouvert à tous pour débattre en toute liberté, précise la même source, faisant savoir que parmi les personnalités invitées cette année figurent les journalistes Laure Adler et Edwy Plenel qui interviennent dans le cadre de la nouvelle section introductive des deux panels du Forum baptisées ''Carte Blanche''.



A leurs côtés, sont attendus des intervenants de renom tels qu'Abdallah Ag Alhousseyni, leader du groupe Tinariwen, Mahi Binbine, artiste plasticien et acteur associatif, Nada Kaci, cinéaste algérienne, Mouna N'Diyae, comédienne et réalisatrice documentaire, Gilles Manceron, historien, et Abdelkrim Jouaiti, écrivain, ou encore Abdelouahab Rafiqi, alias (Abou Hafs), acteur associatif et figure de l'islamisme modéré au Maroc, Abdallah Zraih, membre du CNDH, et Soumaya Hanifa, professeur et médiatrice auprès des jeunes en situation difficile à Kénitra.



Citée dans le communiqué, Neila Tazi, productrice du Festival de Gnaoua et Musiques du Monde fait savoir que ''la longévité du Forum, la présence de ces intervenants et du public, chaque année plus nombreux, sont autant de signes qui donnent raison aux fondateurs de cet espace de débat libre dans leur désir de produire du sens, de donner à réfléchir et d'accompagner le mouvement créé par le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira''.