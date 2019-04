21ème championnat arabe d'athlétisme: le Maroc remporte 5 médailles d'or

L'équipe marocaine qui participe au 21ème championnat arabe d'athlétisme au Caire a remporté lundi 13 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 6 en bronze, portant ainsi à 34 le nombre total des médailles raflées lors de cette compétition.



Voici, par ailleurs, les résultats de l’équipe nationale au dernier jour de cette compétition arabe.



- Médaille d'or pour Bashir Al-Mubaraki (lancer de disque).



- Médaille d'or pour l'association Shnek (triple saut).



- Médaille d'or pour Yahya Berabeh (saut en longueur).



- Médaille d'or pour Malika Al-Akkaoui (1500 mètres).



- Médaille d'or pour Mehdi Tkordmioui (200 mètres).



- Médaille d’argent pour Lamyia Lahbaz (400 mètres haies).



- Médaille d'argent (relais 4×400 mètres).



- Médaille de bronze pour Fouad Al-Kaam (800 mètres).



- Médaille de bronze pour Oumaima Saoud (1500 mètres).



- Médaille de bronze pour Meryem Louk (triple saut).



- Médaille de bronze pour Zineb Zeroual (lancer de poids).



- Médaille de bronze pour Sofiane Bouqnatar (5000 mètres).



- Médaille de bronze pour Qassimi Merouane (saut en longueur).



Lors du premier jour de cette compétition, l'équipe nationale avait remporté 6 médailles, 4 argent et 2 en bronze, avant de rééditer l'exploit le deuxième jour, en raflant 10 médailles d'or, 2 en d'argent et 6 en bronze, et aussi au troisième jour avec 5 médailles d'or, 2 en argent et 2 en bronze, rappelle-t-on.