20è Festival d’astronomie de Marrakech : Les femmes à l’honneur

Initiée par l'Association d'Astronomie Amateur de Marrakech (3AM), cette manifestation scientifique par excellence vise essentiellement à diffuser les connaissances en astronomie à un public aussi large que varié, dont les groupements scolaires publics et privés, les établissements universitaires et les associations culturelles, en ouvrant les portes des sciences de l’univers, soulignent-ils dans un communiqué.



Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont ainsi concocté un programme riche en ateliers, conférences et séances d'observations du ciel avec pour objectif la diffusion des connaissances se rapportant à l'astronomie.



"L'humanité face au cosmos", "Les femmes en astronomie", l’"analyse des données des trous noirs", "un mystère appelé trou noir" et "les météorites du Maroc : focus sur les chutes observées les plus récentes", sont autant de thèmes qui seront abordés par une pléiade de chercheurs, universitaires et experts en la matière.



Au menu figurent aussi des visites à l'écomusée du Parc National de Toubkal et aux gravures rupestres, une initiation à la lecture du ciel et une formation en astronomie au profit d'enseignantes aux collèges et lycées de la région, ainsi que des concours autour de "Ma thèse en 5 min" au profit des doctorants, la "Meilleure Photo" (destiné au large public), "L’univers par les maquettes" (réservé au milieu scolaire) et la réalisation d’un livret ou d’une application ludique en faveur des enfants (8-12 ans), outre un hommage à une personnalité ayant marqué l’astronomie au Maroc.



L’association 3AM fête cette année son 20è anniversaire, qui coïncide avec les festivités commémorant le centenaire de l'Union Astronomique Internationale (IAU), organisées tout au long de l'année 2019.



Durant ses 20 ans d'activités, 3AM a acquis une notoriété sur le plan de la vulgarisation et de la diffusion de la culture scientifique en général et de l'astronomie en particulier, précise-t-on de même source.