1ère réunion du comité mixte de suivi du mémorandum d'entente dans les domaines des mines et de la géologie entre le Maroc et l'Inde

La délégation marocaine était conduite par M. Abdelaali Lefdaoui, chef de la division des activités minières à la direction des mines et des hydrocarbures relevant du ministère de l'Énergie, des mines et du développement durable.



Pour sa part, la délégation indienne était dirigée par M. Anil Kumar Nayak, secrétaire adjoint du ministère des mines de l'Inde.



Lors de cette réunion, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de développer une coopération à long terme et mutuellement bénéfique dans les domaines de la géologie, des mines et du traitement des minéraux. Elles ont également réitéré leur intérêt mutuel à promouvoir les investissements dans l'industrie minière en encourageant les entreprises des secteurs public et privé des deux pays.



Les deux parties ont aussi convenu de renforcer l'échange d'informations et d'expertises en la matière au niveau du B2B.



En outre, les ministère des mines des deux pays ont décidé de promouvoir la formation des ressources humaines de haut niveau et de renforcer les capacités du système de gestion de données géoscientifiques de la télédétection, de l'extraction numérique, de la technologie de modélisation tridimensionnelle (3D) et de l'exploration des ressources géothermiques.



Cette première réunion du comité mixte a été également l'occasion de souligner l'importance de renforcer la coopération entre les deux pays pour l'évaluation du potentiel minier des régions de Tafilalet et Figuig au Maroc.



Les délégations des deux pays ont également examiner les moyens à même d'assurer la fourniture à long terme de phosphates et dérivés et la mise en place d'industries en aval de l'exploitation minérale.



Le mémorandum d'entente entre le Maroc et l'Inde dans les domaines des mines et de la géologie avait été signé à New Delhi en avril 2018.