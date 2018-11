17è Festival international du film de Marrakech: 14 films en compétition officielle pour décrocher "l'Étoile d’or"

Il s'agit de premiers ou seconds longs métrages qui confirment la priorité qu’accorde le Festival à la découverte et à la consécration des nouveaux talents du cinéma mondial, selon les organisateurs. C'est également une "sélection éclectique", qui met à l’honneur plusieurs univers cinématographiques originaires de différentes régions dans le monde avec quatre films européens (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Serbie), trois films d’Amérique latine (Argentine, Mexique), un film américain, deux films asiatiques (Chine, Japon), et quatre films issus de la région MENA (Égypte, Maroc, Tunisie, Soudan), précise le communiqué notant que sur les 14 films en compétition, six sont réalisés par des femmes.



Les festivaliers et amoureux du cinéma découvriront pas moins de 80 films provenant de 29 pays et répartis en plusieurs sections, à savoir la "Compétition officielle", les "Séances de gala", les "Séances spéciales", "Le 11e continent", le "Panorama du Cinéma marocain", la section "Jeune public ", les "Projections Jemaa El Fna", le "Cinéma en audiodescription" et la section "Hommages".



Ainsi, six grands films d’auteurs, avec des distributions de premier plan, seront projetés à l’occasion des soirées de gala de la 17e édition.



Le Festival propose à l'ouverture "At Eternity’s Gate", remarquable "biopic", dédié à la vie et à l’œuvre de Vincent Van Gogh, réalisé par Julian Schnabel, l’un des artistes et réalisateurs "les plus renommés du moment", en présence d’une grande distribution.



Au programme également, des avant-premières de nouveaux films de cinéastes "respectés" tels que Valeria Golino (Italie), Alfonso Cuarón (Mexique), Peter Farrelly (États-Unis), Abu Bakr Shawky (Égypte) et Nadine Labaki (Liban). En clôture, le Festival international du film de Marrakech projettera le film lauréat de l’Étoile d’Or de cette 17e édition.



La section "Séances Spéciales" présentera, quant à elle, un large éventail de films en provenance de différents horizons (Norvège, Nigeria, Colombie, Kenya, Etats-Unis, Égypte, France et Argentine), ajoute le communiqué, relevant qu'en tout, 11 films seront ainsi projetés dans le cadre de cette section et que les genres et les thèmes qu'ils traitent sauront attirer un large public cinéphile.



S'agissant de la nouvelle section du Festival "le 11e continent", les organisateurs soulignent qu'elle permet à un public "curieux" et "ouvert" de partir à la découverte de 14 fictions et documentaires aux écritures singulières et innovantes de cinéastes audacieux en provenance de Thaïlande, du Liban, de Croatie, d’Afrique du Sud, d’Autriche, des Philippines et des États-Unis.



La 17e édition du Festival international du film met également le cinéma marocain à l’honneur avec une section dédiée, le "Panorama du Cinéma Marocain", qui présentera une sélection de 7 films marocains récents avec pour ambition de faire découvrir différentes facettes du cinéma marocain aux professionnels et médias internationaux présents au festival.



Soucieux d’initier le jeune public à la magie du cinéma, le Festival inaugure à l’occasion de sa 17e édition un nouveau programme consacré aux élèves et au jeune public en général, avec à l’affiche des films d’animation à la renommée mondiale ainsi que des classiques.



Comme chaque année depuis 17 ans, la place Jemaâ El Fna vivra, elle aussi, au rythme du cinéma mondial durant toute la durée du Festival puisqu’elle accueillera, pendant cette période, plusieurs projections de films populaires et grand public venus d’Inde, du Maroc, des Etats-Unis et d’ailleurs.



Fidèle à son engagement social et citoyen, le Festival organise six projections pour les malvoyants, "perpétuant ainsi une tradition de ce rendez-vous cinématographique majeur", relève le communiqué, ajoutant que des films en audio-description permettront à ce public aux besoins spécifiques d’avoir accès à une programmation spéciale.



Des hommages seront également rendus à des grands noms du cinéma, notamment Robert De Niro, Agnès Varda, Robin Wright et Jillali Ferhati (Ultime révolte en première mondiale) ainsi que des projections de certaines de leurs œuvres majeures seront organisées à cette occasion au cinéma Colisée, dans les deux salles du Palais des Congrès ainsi que sur la place Jamaâ El Fna.