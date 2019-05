14ème Conférence islamique au sommet de l'OCI, le 31 mai à La Mecque

Cette conférence se penchera sur plusieurs questions liées au monde islamique, notamment la cause palestinienne et les derniers développements dans les territoires palestiniens, selon des médias saoudiens.



Prévue le 31 mai, la Conférence examinera plusieurs points visant à servir les intérêts des pays islamiques, en mettant l’accent sur l’engagement des pays membres de l’OCI à consolider leur unité et leur solidarité et développer leurs relations pour la réalisation de la stabilité et du progrès.



La 13ème conférence, tenue en avril 2016 à Istanbul sous le thème "L’unité et la solidarité pour la justice et la paix", avait insisté sur l’importance de l’unité et de la solidarité entre les pays membres pour trouver des solutions aux défis auxquels fait face le monde islamique.



L’Organisation de la coopération islamique (OCI) est la plus grande organisation intergouvernementale après l’ONU. Regroupant 57 États membres, sa vocation est de promouvoir la coopération au sein du monde islamique dans les domaines économiques, sociaux et culturels, mais aussi en ce qui concerne la sauvegarde des lieux saints de l'Islam.