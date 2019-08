12è édition des Jeux africains : Le Maroc s'impose (3-2) face à l'Algérie

La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée par 3 buts à 2 face à son homologue algérienne, vendredi au stade Boubker Aamar à Salé, en match comptant pour la première journée du groupe A de la 12è édition des Jeux africains.



Les réalisations des Lionnes de l'Atlas ont été l’œuvre de Noura Mouadni (28 e , 58 e ) et Salma Stiten (83 e ). Côté algérien, les deux buts ont été signés Abla Bensenouci (48 e ) et Nassima Bekhti (51 e ). Grâce à cette victoire, le Maroc est leader du groupe avec 3 points, en attendant l'autre rencontre devant opposer le Mali à la Guinée Équatoriale.



Les Lionnes de l'Atlas affronteront mardi la Guinée Équatoriale lors de la deuxième journée, alors que la sélection algérienne croisera le fer avec le Mali le même jour. Les deux sélections classées 1è et 2è de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, prévues le 26 août.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux Africains se déroulera du 19 au 31 août dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.