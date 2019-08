12e édition des Jeux africains : Lancement du programme "Young reporters, Médias Jeunes"

Le programme "Young reporters, Médias Jeunes" a été lancé dimanche à Rabat, en marge de la 12e édition des Jeux africains (JAR), prévus du 19 au 31 août dans plusieurs villes du Royaume.



Initié par l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) en collaboration avec le ministère la Jeunesse et des sports, le programme "Young reporters, Médias Jeunes" offre à la nouvelle génération de reporters une occasion unique de vivre l'expérience de couvrir un événement sportif majeur et d'apprendre le métier aux côtés de journalistes expérimentés.



Cette édition a rencontré un franc succès puisque 70 jeunes venus du monde entier ont candidaté pour prendre part à ce programme mis en place par l'AIPS qui a organisé plus de 30 programmes similaires avec plus de 200 jeunes représentant 80 pays du monde entier. Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, s'est félicité du lancement de ce programme "Médias Jeunes" pour promouvoir les valeurs de sport et du journalisme au profit des jeunes générations, considérant les médias comme des garants de ces valeurs et des partenaires incontournables pour favoriser le développement de ce secteur.



Le ministre a, par ailleurs, souligné que le Maroc a relevé un défi de taille en organisant et en préparant les Jeux africains en seulement six mois, notant que toutes les conditions sont réunies pour que cette fête continentale se déroule dans de très bonnes conditions.



M. Talbi Alami a relevé que le Maroc profitera grandement de cette compétition, précisant que les installations mises en place pour réussir cet événement serviront d'héritage pour l'organisation d'autres grandes compétitions dans le futur. Pour sa part le président de l'AIPS, Gianni Merlo, s'est félicité de l'aboutissement de ce programme en marge de cette importante compétition sportive, saluant l'ensemble des intervenants dans ce projet mis en place pour les jeunes, la culture et le sport.



Le président de l'AIPS a fait savoir qu'à travers ce programme, les jeunes reporters pourront suivre une formation de terrain et profiter des conseils dispensés par des journalistes réputés et des spécialistes de ces domaines.



Partant du principe que le sport est un outil précieux pour l'éducation et la culture, l'AIPS cherche à célébrer les professionnels qui continuent à produire les meilleurs contenus et les plus créatifs à l'échelle mondiale et à transmettre les valeurs de ce métier aux jeunes générations, a expliqué M. Merlo.



De son côté, le président de l'Association marocaine de la presse sportif, Badreddine Idrissi, a indiqué que ce programme est le fruit des efforts consentis par l'AIPS afin d'ouvrir des opportunités au profit des jeunes journalistes sportifs, notant que ces jeunes auront la chance de couvrir cette 12e édition des Jeux africains et parfaire leur apprentissage du métier de journaliste.



M. Idrissi s'est dit fier de prendre part à ce programme permettant à des centaines de jeunes venus des quatre coins du globe de contribuer à la réussite de cette 12e édition des Jeux africains et d'enrichir leur connaissance et leur jeune expérience dans le monde du journalisme. Cette cérémonie qui a connu la présence des ministres des sports égyptien, algérien et malien, de la commissaire aux affaires sociales de l'Union Africaine, Amira El Fadil, du président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Mustapha Berraf, du président de l'Union des confédérations sportives africaines, Ahmed Nasser et du vice-président du Comité national olympique marocain, Kamal Lahlou, a été marquée par un hommage rendu au journaliste marocain Belaïd Bouimid, une figure emblématique de la presse sportive, qui fut durant plusieurs années président de l'Union africaine de la presse sportive.