11ème édition de Pollutec Maroc du 30 octobre au 2 novembre à Casablanca

La 11ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement "Pollutec Maroc 2019" se tiendra, du 30 octobre au 2 novembre prochains, à l'Office international des foires et expositions de Casablanca (OFEC), annoncent les organisateurs.



Le Salon va rassembler des éco-industriels du Maroc et du monde, des fournisseurs d'équipements et des prestataires de services dans neuf secteurs de l’environnement portant sur les risques et gestion des risques, les produits et développement durable, la pollution de l’air, l’analyse-maitrise et contrôle, les déchets-élimination et recyclage et les sites et eaux usées, ajoute la même source dans une présentation sur le site web dédié à cet événement.



Quelque 200 exposants et près de 5000 visiteurs sont attendus à ce Salon, propose un espace Pitch permettant aux exposants de "présenter en sept minutes une innovation, une réalisation exemplaire ou un partenariat".



De plus, Pollutec Maroc 2019 prévoit des rencontres BtoB, des trophées de l’environnement et un espace start-up mis à la disposition des jeunes porteurs de projets pour promouvoir leurs innovations face aux porteurs de solutions, en vue d’éventuels partenariats.



Comme à l'accoutumée, le Salon, organisé par Forum 7 et Reed Exposition France, va accorder une place de choix aux pays d’Afrique, en organisant des tables rondes, des conférences et des retours d’expérience sur les pays d’Afrique subsaharienne, précisent les organisateurs.



L'objectif est de mettre en lumière les idées portées par les Africains dans les secteurs de l’économie circulaire, notamment, l’eau, les déchets, l’énergie et l’agriculture, explique-t-on.