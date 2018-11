11-Novembre : sous l'Arc de Triomphe, des Femen dénoncent les "criminels de guerre"

Couronne de fleurs dans les cheveux, seins nus et poing en l'air, les trois femmes ont crié: "Welcome war criminals" (Bienvenue aux criminels de guerre), a constaté une journaliste de l'AFP. Leurs torses étaient peints du slogan: "Fake peacemakers, real dictators" (Faux pacificateurs, vrais dictateurs).



Arrivées en voiture sur la place de l'Étoile vers 08H00, elles ont escaladé les barrières de la tribune où se déroulera dimanche la cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement sont attendus.