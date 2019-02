10 morts dans l'incendie '’criminel’’ d’un immeuble d’habitation à Paris

L’incendie de cet immeuble résidentiel du 16ème arrondissement, a également fait une trentaine de blessés dont une personne qui se trouve en urgence absolue. Certains blessés souffrent de brûlures, d'autres ont été victimes d'écrasements lors des opérations de sauvetages.



En tout, 21 habitants ont été hospitalisés. Huit sapeurs pompiers figurent parmi les blessés, selon les médias.



Toutefois, le bilan reste provisoire, selon le porte-parole des pompiers de Paris.



L’incendie le plus violent et le plus lourd en termes de victimes que la France ait connu depuis plus de 15 ans, serait d’origine criminel.



Le procureur de la république à Paris, Rémy Heitz, a annoncé que la "thèse criminelle est privilégiée", indiquant qu’une habitante de l'immeuble a été interpellée non loin des lieux et "placée en garde à vue". Il s'agit "d'une femme de 40 ans présentant des antécédents psychiatriques", a précisé le procureur.



Le président français Emmanuel Macron a réagi à ce drame : « la France se réveille dans l’émotion après l’incendie rue Erlanger à Paris cette nuit. Pensées pour les victimes. Merci aux pompiers dont le courage a permis de sauver de nombreuses vies », a-t-il écrit sur Twitter.



Le 12 janvier, une explosion de gaz suivie d'un incendie avait fait quatre morts dans le 9e arrondissement de Paris, dans le centre de la capitale.